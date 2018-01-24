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    Görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevde yükselme sınavı için personellerin araştırması devam ediyor. Ünvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atama yapılmasına karar verilen 513 şube müdürü kadrosuna, görevde yükselme sınavı ile atama gerçekleştirilecek. Peki, snava katılım sağlamak isteyen adayların merakla araştırdığı MEB görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    MEB görevde yükselme sınavı, 513 şube müdürlüğü kadrosu için gerçekleştirilecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

    Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 01 Nisan 2018 tarihinde saat 14.30’ da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr ve/veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilân edilecektir.

     

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