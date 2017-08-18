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    Görenler şoke oldu... Tüp üstü yolculuk...

    İHA
    18 Ağustos 2017 - 10:14Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:14

    Adana'da motosiklette mutfak tüpünün üzerine oturarak yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

    Olay, Sarıçam İlçesi'ne bağlı Şahintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Sarıçam İlçesi'nin en işlek caddesi olan Kozan Caddesi'nde bir mutfak ve piknik tüpü taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı.

    Sürücü, motosikletinin arkasına koyduğu mutfak tüpünün üzerine de yolcu alınca görenleri hayrete düşürdü. Sürücü ve yolcu, tehlikeye aldırmadan yollarına devam etti.

    Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden sürücüyü bazı vatandaşlar görüntüleyerek bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Kimi çok komik bulurken, kimi ise çok tehlikeli buldu.

    Görenler şoke oldu... Tüp üstü yolculuk...

    Etiketler: Adana , mutfak tüpü , motosiklet , Motosiklet
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