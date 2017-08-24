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    Görenler gözyaşlarını tutamıyor! Kimse elinden alamıyor

    Muhammet KAÇAR/DHA
    24 Ağustos 2017 - 15:23Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:26

    RİZE'de iki yıl önce 2.5 yaşındaki çocukları Recep Ali gibi önceki gün de 2 yaşındaki kızları Hayrünnisa balkondan düşüp ölen Fatma ve Dilaver Özcü çifti olayın şokunu yaşıyor. Kızının öldüğüne bir türlü inanamayan Fatma Özcü, onun oyuncak bebeğini ’Hayrünnisa’ diye bağrına basıp gözyaşı döküyor.

    Kentin Müftü Mahallesi Akın Apartmanı B Blokta önceki günFatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa, annesi içerde iş yaparken oyun oynamak için balkona çıktı.Bir ara balkondan sarktığı sanılan Hayrünnisa, beşinci kattaki balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralananHayrünnisa Özcü, kaldırıldığıRize Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

    Görenler gözyaşlarını tutamıyor Kimse elinden alamıyor


    2 yıl önce oturdukları Çaykent Beldesi Kokulukaya’da ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşün ölen 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali gibi kızları Hayrünnisa’nın da yine balkondan düşüp ölmesiyleFatma ve Dilaver Özcü çifti şoka girdi.

    Kızının öldüğüne bir türlü inanamayan FatmaÖzcü, kızının oyuncak bebeğini bağrına basarak, "Bir şey olmadı bakın kızım burada. Ayakkabıları, biberonu ve eşyaları burada. Kızıma bir şey olmadı demesi yürek dağlıyor.

    Dilaver Özcü de 2 yıl arayla 2 çocuğunun balkondan düşerek ölmesinin acısını yaşadıklarını, şimdi 5 yaşındaki oğulları Orkun ile yaşama tutunmaya çalışacaklarını söyledi. Başsağlığına gelenlere acılarının büyük olduğunu söyleyen Dilaver Özcü, "Daha önce de 2.5 yaşındaki oğlum,tabureyi alıp balkona çıkmıştı ve oradan düşerek hayatını kaybetmişti. O zaman çocuğumu yerde ben bulmuştum. Bu kez annesi olayı fark edip yerde Hayrünnisa’yı gördü. Acımız dayanılacak gibi değil" diye konuştu.

    Etiketler: Rize , hayrünnisa , Bebek
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