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    Görenler gözlerine inanamadı: Yolcu otobüsünden çıktı

    AA
    21.01.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    Yolcu otobüsünde kaçak külçe altın - Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde durdurulan otobüste 64 kilo 540 gram külçe altın ele geçirilmesi ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir yolcu otobüsünde, 64 kilo 540 gram kaçak külçe altının ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, otoyolun Bolu kesiminde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesi kapsamında yapılan yol kontrolünde, Irak'ın Süleymaniye şehri ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs durduruldu. 

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Otobüste yapılan aramada, 64 kilo 540,60 gram ağırlığında kaçak külçe altın ele geçirildi.

    Olayla ilgili araçta bulunan Hüseyin Ekinci(38) ve Ömer Yüzer(25), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 


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    Etiketler: yolcu otobüsü , son dakika
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