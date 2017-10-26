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    Haberler >Gündem>Görenler gözlerine inanamadı... Bir değil iki değil tam 118 tane

    Görenler gözlerine inanamadı... Bir değil iki değil tam 118 tane

    DHA
    26.10.2017 - 16:56 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA’da, polisin sanayi sitesinde bir depoya yaptığı baskında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 118 otomobil motoru ele geçirilirken, 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı olarak İspanya’dan gemiyle Türkiye’ye getirilen çeşitli markalardaki otomobil motorlarının bir depoda muhafaza edildiğini bilgisi üzerine harekete geçti.

    Görenler gözlerine inanamadı... Bir değil iki değil tam 118 tane

    Depoda bulunan motorların çalıntı ve hacizli araçların değişiminde kullanılacağı bilgisini alan polisler, Evren Sanayi Sitesi’nde bulunan bir depoya baskın yaptı. Baskında arama yapılan depoda 118 çeşitli marka ve modellere ait otomobil motoru, 1 çekici ve dorse ele geçirilirken, 1’i Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen motorlar ise bir TIR’a yüklenerek, Asayiş Şube Müdürlüğü parkına götürüldü.

    Görenler gözlerine inanamadı... Bir değil iki değil tam 118 tane

    Etiketler: Şanlıurfa , Motor , haciz
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