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    Gören var mı

    Banu ŞEN
    17.09.2017 - 19:54 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 19:55

    İzmir Aliağa’da cuma günü sokakta oturan “Mia” isimli köpeğe tekme atıp sonra da gülerek yoluna devam eden şahsın görüntüleri büyük tepki çekti.

    Dehşet anlarını sosyal medyada paylaşan Mia’nın sahibi Remzican Akansu köpeğinin kaybolduğunu belirtti. Kısa bir süre sonra ise Mia’nın bulunduğunu yine sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tekmeci hakkında hem yasal işlem başlatacağını söyleyen Akansu, “Mia’yı 7 ay önce sahiplendim. Cuma akşamı da dışarıdayken olay oldu. Önce kayboldu sonra bulundu. İlk geldiğinde ürkekti, üzeri pislenmişti. Darbe aldığı yerde şişlik var. Şimdi iyi” diye konuştu.
    Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Esin Önder de hemen dilekçeyle başvuruda bulunduklarını kaydederek, “Gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Ama bir an önce yasanın TBMM’den geçmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , mia , köpek , İzmir , Aliağa
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