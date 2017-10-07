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Gören kavun sanıyor! Ama işin aslı...

Hürriyet Haber
07.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetişen kavun büyüklüğündeki deveci armutları irilikleriyle şaşırtıyor.

Bursa'nın armutlarıyla meşhur ilçesi Gürsu'da yetişen devasa armutlar büyüklük bakımından kavunla yarışıyor. Armutların tanesi 1 kilo 155 gram ağırlığa kadar çıkarken, 5 tanesi ortalama 5 kilo geliyor. Armutlarının bu kadar büyük olmasının topraklarının verimli olmasına ve bahçelerine çok iyi bakmalarına bağlı olduğunu belirten Süleyman Oruç, "Bizim yetiştirdiğimiz armutların büyüklüğü rekor seviyede. Bu yılın deveci armudu hasadına bugün başladık. Armutlarımıza o kadar iyi bakıyoruz ki 5 tanesi 5 kilo geliyor. Bir armudun büyüklüğü bu yıl 1 kilo 155 grama kadar ulaştı. Bu da armut bahçelerimize çok iyi bakmamızdan ve topraklarımızın verimli olmasından kaynaklanıyor. Bu kadar kaliteli armutlar yetiştirmemize rağmen fiyatlardan memnun değiliz. Geçen yıl tarlada kilosunu 2 liraya sattığımız deveci armudunu bu yıl maliyetler artmasına rağmen 1 lira 50 kuruştan satıyoruz. Bu kadar emek ve masrafa rağmen para kazanamayınca mağdur oluyoruz" dedi.

Adaköy Muhtarı Abbas Erdem, "Armut hasadı başladı. Mahallemizde dünyanın en kaliteli armutları yetişiyor. Bizim armutlarımız dünyanın çeşitli ülkelerinde ihraç ediliyor. Armutlarımız o kadar kaliteli ki 1 tanesi 1 kilonun üzerinde" şeklinde konuştu.

Etiketler: deveci armudu , armut kilosu , deveci armudu yetiştiriciliği
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