Gören ilk başta anlayamıyor... Yedikleri çekirdeğin kabuğunu yere atıyorlar

Van’da üniversitede okuyan Veli Caniş, Yalçın Baydemir ve Tayfun Varol, bir araya gelerek ‘Üç Adam’ kafesini hizmete açtı. Onlarca kafenin olduğu kentte farklı bir konsept oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden üç arkadaş, vatandaşların kafeye yoğun ilgi gösterdiklerini söylediler. Kafeye verilen ‘Üç Adam’ isminin alıntı olmadığının altını çizen Veli Caniş, “Üçümüz de daha önce farklı kafelerde takılıyorduk. Sonra bir kafe açmaya karar verdik. Bir gün yolda beraber yürürken aniden üç adam aklımıza geldi. Biz de kafenin adını böylece ‘Üç Adam’ bıraktık” dedi.

Kafenin en önemli özelliğinin çekirdek kabuklarının rastgele etrafa atılması olduğunu vurgulayan Yalçın Baydemir ise “Bir arkadaşımız başka illerde böyle bir konseptin olduğunu söyleyince, biz de diğer kafelerden farklı olsun amacıyla böyle bir konsept düşündük. Kafemizde ilk çekirdek tabağı bizim ikramımız oluyor. Daha sonra müşterilerimizin isteyeceği çekirdekler ise yine cüzi bir fiyatla satılıyor. Bunun yanında müşterilerimiz çıtırdattığı çekirdeklerin kabuklarını rastgele etrafa atabiliyor. Bu da müşterilerimizin hoşuna gidiyor ve bu durumdan çok memnun oluyorlar. Önce şaşırıyorlar sonra alışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kafeye yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Tayfun Varol da, “İleriki süreçte kurumsallaşmayı ve daha büyük bir kafe açmayı düşünüyoruz. Bunun yanında yine farklı konseptler yapmayı da planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Van’da böyle bir kafe açılmasından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise “Evde çekirdek kabuğunu yere attığımızda annemiz bize kızıyor, hatta terlik fırlatıyordu. Fakat burada kabukları istediğimiz gibi atıyoruz. Burada kendimizi özgür hissediyoruz. Bu kapsamda böyle bir yer açtıkları için kafe işletmecilerine teşekkür ediyoruz” dediler.