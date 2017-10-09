Gören ihbar etsin

Savcılık, görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Jandarma ekipleri bazı kişilerin ifadesine başvururken, köpeği öldürdüğü iddia edilen Başak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bitlis'teki hayvan hakları temsilcileri de olayın yaşandığı köye gitti.



TEKMELERE DAYANAMAYIP ÖLMÜŞ

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilcisi Dr. Damla Şahin, "Olayın yaklaşık bir ay önce olduğu ve köpeğin aynı gün öldüğü bilgisine ulaştık. O yavru köpeği acımazsızca tekmeleyen, maalesef güçleri yettiği zaman kadın, çocuk ve yaşlılara da aynısını yapabiliyor. Osman Başak'ın da bir an evvel yakalanıp adaletin karşısına çıkarılmasını istiyoruz" dedi.