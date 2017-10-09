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    Gören ihbar etsin

    Yusuf İBA/DHA
    09.10.2017 - 23:40 | Son Güncelleme:

    AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünün Türkmen Mezrası'nda yavru köpeğe yaptığı işkencenin görüntüleri infial yaratan Osman Başak (70) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Savcılık, görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Jandarma ekipleri bazı kişilerin ifadesine başvururken, köpeği öldürdüğü iddia edilen Başak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bitlis'teki hayvan hakları temsilcileri de olayın yaşandığı köye gitti.

    TEKMELERE DAYANAMAYIP ÖLMÜŞ
    Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilcisi Dr. Damla Şahin, "Olayın yaklaşık bir ay önce olduğu ve köpeğin aynı gün öldüğü bilgisine ulaştık. O yavru köpeği acımazsızca tekmeleyen, maalesef güçleri yettiği zaman kadın, çocuk ve yaşlılara da aynısını yapabiliyor. Osman Başak'ın da bir an evvel yakalanıp adaletin karşısına çıkarılmasını istiyoruz" dedi. 

    Etiketler: hayvan hakları , Ağrı , gazetehaberleri
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