Göremedikleri engellileri sınava hazırlıyorlar

Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, vatandaşlık gibi çeşitli branşlarda ders veren 6 görme engelli öğretmen, kendileri gibi engelli kursiyerlere, meslek sahibi olabilmeleri için rehberlik ediyor.

Amaçları engelleri ortadan kaldırmak olan ve gönüllü bir araya gelen görme engelli dernek üyeleri, kurs kapsamındaki derslerin yanı sıra boş vakitlerinde halk eğitim merkezinde buluşarak, görme engelli kursiyerlere adeta ışık oluyor.

Hafta sonları kentin çeşitli yerlerinden sınavlara hazırlanmak için Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'ne gelen görme engelli bireyler, öğretmenlerinin desteğiyle geleceğe hazırlanıyor.

Dernek Başkanı Süleyman Ekici, engelleri aşmak için bir araya geldiklerini, engellilerin kariyer sahibi olmaları için mücadele ettiklerini söyledi.

Dernek faaliyetleri kapsamında bütün engel gruplarına hitap etmeye çalıştıklarını belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız kapsamında Türkiye Engelsiz Kariyer Merkezi (TEKMER) adında bir proje geliştirdik. Projenin ilk ayağı da Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) dönük hazırlık kursu. Kursta yaklaşık 40 engelli öğrencimiz ve 6 öğretmen arkadaşımız görev yapıyor. Görme engelli, hafif düzeyde zihinsel, bedensel engelli ve diğer fiziksel, bedensel engel grubundan arkadaşlarımız var. Engelli öğretmen arkadaşlarımızın bu kursta gönüllü olarak hizmet veriyor olması, engelli öğrencilerin gelecekleriyle ilgili karar vermede büyük etkisi oluyor. Biz özellikle genel manada istiyoruz ki bizim ardımızdan gelen genç arkadaşlarımız da hayat kalitelerini artırabilsinler, yetişebilsinler ve hayatlarını da daha rahat ve kolay bir şekilde idame ettirebilsinler çünkü engele sarılmak gerekiyor. Engelli olmak yok olmak değildir. Engelli olmak yok sayılmak da değil. Engelli olmak sadece engellenmiş olmak."

"ONLARA BAŞARILI OLABİLECEKLERİNİ MOTİVE EDİYORUZ"

Görme engelli Türkçe öğretmeni Mehmet İncesu, 11 yıldır görev yaptığını, EKPSS hazırlık kursunda da gönüllü olarak Türkçe dersi verdiğini belirtti.

Engelli bireylere yönelik eğitimin engelliler tarafından verilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen İncesu, "Karşımızdaki öğrenci potansiyeline göre hangi tekniğin, hangi yöntemin ve stratejinin uygun olacağını belirliyoruz. Engelli arkadaşlar için dersleri ağırlıklı olarak sözel olarak anlatmak gerekir. Normalde eğitimde görsel materyallerden yararlanmanın eğitimi daha kaliteli hale getireceği biliniyor. Fakat görme engelli ağırlıklı bir sınıfta görsel materyallerin işe yaramayacağı takdir edilecek bir şey. Öğrencilerin anlayabileceği, kavrayabileceği ve zihinlerinde canlandırabilecekleri şekilde ders vermeye çalışıyoruz. Bu da eğitimi daha çok kolaylaştırıyor ve daha kalıcı hale getiriyor" dedi.

Öğretmenlerden görme engelli Mehmet Gölbaşı da kursiyerlerden bazılarının ilk geldiklerinde ‘başaramam’ kaygısıyla özgüven sorunu yaşadığını ancak daha sonra kendilerine inançlarının arttığını anlattı.

Gölbaşı, "Onları başarılı olabileceklerini motive ediyoruz. Daha sonra işi öğrendikçe, konuları kavradıkça, başarabileceklerine kendileri de inanıyor" dedi.

"DAHA ÖNCE BENDEN BAŞKA GÖRME ENGELLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUM"

Kursiyerlerden Şeyma Donutekdemir, kurstaki eğitimden memnun olduğunu ve çok zorlu bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Donutekdemir, "Ben bu sınava iki defa girdim. İki yıldır görme engellilerin içerisindeyim ve hayatı yeni yeni yaşadığımı anlıyorum. Ben daha öncesinden benden başka görme engelli olduğunu düşünmüyordum. Şu anda hocalarım ve arkadaşlarımla sınava hazırlanıyoruz. Gerçekten ben lisede geçirdiğim dönemleri düşündükçe, şu an daha iyi bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Lise öğrencisi kursiyer Atilla Dinçaslan da sınavı kazanarak iş sahibi olmak istediğini belirterek, dernek yöneticilerine teşekkür etti.