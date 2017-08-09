Gördüğümüzü bize yedirmeyin

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Doğan Medya Center’ın işgal edilmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklar mahkemede görüntüler izlenirken “Tüfeklerimiz çapraz tutuşta” deyince Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, “Bize gördüğümüzü de yedirmeyin artık. Nasıl tuttuğunuz ortada” diye tepki gösterdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada şikâyetçi olarak ifadesi alınan CNN Türk spikeri Başak Şengül “Kanal yönetimince ‘Rejiyi kilitliyoruz, yayına devam et’ denildi. Askerler binamıza girmişti. Yayını sürdürebileceğimiz kadar sürdürdük. Askerlerin kanal içindeki seslerini, yaklaştıkça daha fazla duymaya başladım. Askerin önce kameranın arkasından geldiğini gördüm. Yanıma geldi ve ‘hadi artık boşaltıyoruz’ dedi. Yayının kesildiğini düşündüm ve mikrofonu çıkardım” dedi. Müştekilerin ifadelerinin ardından olaya ilişkin görüntüler izlendi. Tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya, güvenlik görevlisinin neden ellerini kaldırdığını bilmediğini, yüzbaşı Erdal Şeker de güvenlik görevlilerine bir şey demediklerini, bir güvenlik görevlisinin neden yere yattığını da bilmediğini söyledi. Şeker’in bu sözlerine de hâkim, “Belki uykusu gelmiştir” diyerek tepki gösterdi.