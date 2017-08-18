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    'Gördüğüm yerde boğazlarım'

    AA
    18 Ağustos 2017 - 23:42Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:42

    ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘2023 Vizyonu Doğrultusunda Türkiye’nin Yetişmiş İnsan Gücü/Ülke-Bölge Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

    Bursiyerlerle bir araya gelen Albayrak, 15 Temmuz’da şehit olan bakanlık çalışanlarından Cuma Dağ’ın eşinin o geceye ilişkin anlattıklarını katılımcılarla paylaştı. Albayrak özetle şunları söyledi: “Tarih boyunca hiçbir düşman kuvveti istila ettiği bir toprakta sivil insanlara böyle büyük bir zulüm yapmadı. Bu ihanet yapısı şu an itibarıyla artık dünyanın dört bir yerinde. Bu ülkeyi, bu milleti, bu dini karalamak için, ihanet etmek için iğrenç bir ‘diaspora network’ü ile her gün zehrini ve ihanetini yurtdışında da akıtıyor. Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Yerinizde olsam zor sabrederdim, gördüğüm yerde boğazlarım yani... Kaçaklar, vatansızlar, hainler ama normal bir şekilde yaşıyorlar. Sabırlı olmak lazım gördüğün yerde boğmamak için... İhanet şebekesi ve onun başındaki terörist başıyla kendilerini kandırmaya devam ediyorlar.” 

    Etiketler: Berat Albayrak , FETÖ , gazetehaberleri
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