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GoPro için işler kötü gidiyor!

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

Aksiyon kamerası denince akla gelen ilk isim olan GoPro satışlarda hayal kırıklığı yaşarken, geleceği de büyük bir belirsizlikle karşı karşıya.

Aksiyon kamerası denilince pek çok kişinin aklına gelen ilk marka halini alan GoPro için işler pek de istenilen şekilde gitmiyor. Özellikle yılbaşı tatili satışlarının çok iyi gitmemesi ve 2017 son çeyreğinde şirketin zarar ilan etmesi bunu gösterir nitelikte. 2017'nin son çeyreğinde yüzde 37'lik bir düşüş sergileyen GoPro, bu dönemde kazancını 470 milyon dolardan 340 milyon dolara düşürmüş durumda. Bu da GoPro için pek iyi bir havadis değil elbette.

Bunun sebebi kuşkusuz GoPro'nun yalnızca aksiyon kamerası işinde değil, onun yanı sıra Drone tarafında da rakipsiz olmamasına bağlı elbette. Şirketin amiral aksiyon kamerası Hero5 ve Karma Drone cihazını satışlarının pek beklendiği gibi gitmemesi de buna bağlı elbette. Kamera tarafında karşısında Nikon, Olympus ve Canon gibi klasik fotoğraf makinesi şirketlerinden, Sony, Samsung ve Panasonic gibi elektronik endüstrisinin titanlarına kadar çok sayıda marka yer alırken, Drone tarafındaki rekabet oldukça zorlu. GoPro'nun düşen satışları da -ki yüzde 37 ciddi bir düşüş- şirketin geleceğini belirsizliğe itiyor.

Ancak bardağın dolu tarafından bakarsak, GoPro'nun halen aksiyon kamera pazarında ABD özelinde yüzde 80, Avrupa'da da yüzde 44 ünite hacmi ile lider konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım şirketin bu yılki satışları nasıl gidecek.

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Etiketler: teknoloji
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