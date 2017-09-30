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    GoPro Hero 6 Black ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 05:50 | Son Güncelleme:

    GoPro, aksiyon kamera ailesinin yeni amiral gemisi Hero 6 Black modelini tanıttı. En heyecan özelliği ise kuşkusuz şu: GoPro Hero 6 Black, 4K çözünürlükte 60 kare video kaydı yapabiliyor.

    Pek çok kamera UHD çözünürlükte (3840x2160) video kaydı yapabiliyor, ancak GoPro Hero 6 Black bunlara fark getiriyor. Mesela Canon 5D Mark IV ve Nikon D850 gibi DSLR'lar, 4K video kaydı yapabiliyorlar, ancak bu çözünürlükteki kare sayısı yalnızca 30fps. Hero 6 Black, bu anlamda farkını ortaya koyuyor.

    Ayrıca ağır çekim video kaydı yapmayı seven kullanıcıları da düşünen GoPro, süper ağır çekim modunu sunuyor. GoPro Hero 6 Black, 1080p ve 240fps desteği getiriyor. Bunlara ek olarak GoPro, yeni GPI imaj işlemcisini de video stabilizasyon, geniş dinamik aralık, daha iyi düşük ışık performansı ve yeni dijital zum özellikleri için Hero 6 Black'te yer vermiş.

    GoPro Hero 6 Black ortaya çıktı İşte tüm özellikleri

    GoPro Hero 6 Black şu an satışta. Fiyatı ise 499 Dolar olarak belirtilmiş durumda.

    Etiketler: GoPro Hero 6 Black , gopro , kamera
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