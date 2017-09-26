GoPro Hero 6 Black geliyor!

GoPro, yurt dışındaki basın mensuplarıyla paylaştığı bir basın davetiyesiyle 28 Eylül Perşembe günü ABD’nin San Francisco şehrinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte ise firmanın merakla beklenen yeni aksiyon kamerası Hero 6 Black tanıtılacak. Şirketin CEO’su Nick Woodman’ın ev sahipliğinde etkinlik Türkiye saatiyle akşam 19.00’da başlayacak.

GoPro'nun yeni aksiyon kamerası Hero 6 Black modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel daha önce internette yayınlanmıştı. Hero 6 Black, büyük ölçüde Hero 5'e benziyordu. Hero 6'nın 12 megapiksel çözünürlükte 4K 60 fps ve 240 kare 1080p video çekeceği söyleniyor. 10 metreye (33 fit) kadar da suya dayanıklı. Hero 5 4K 30 FPS video çekiyordu.

Bunlara ek olarak Hero 6'nın iki kat daha hızlı olduğu, daha iyi aktarım hızları sunduğu ve gelişmiş dijital görüntü sabitleme ile düşük ışık performansına sahip olduğu belirtildi. Hepsi GP1 olarak bilinen yeni bir işlemci sayesinde.

Hero 6'nın yurt dışında 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Hatta Hero 6’nın tanıtım günü itibariyle satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca GoPro’nun 360 derece kamerası Fusion ve drone’u Karma hakkında da bazı yeni bilgiler sunması bekleniyor.