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    Google'ın yeni VR başlığı DayDream ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Google yeni Daydream başlığı ile VR piyasasında şansını tekrar deneyecek.

    Google, hesaplı yapay gerçeklik hayalini, yeni Daydream View başlığı ile tekrar canlandırmayı umuyor. San Francisco'da gerçekleşen etkinlikte duyurulan yeni cihaz, beraberinde yeni renk seçenekleri ile geliyor, ayrıca daha gelişmiş lenslere ve yeni bir kumaş kaplamaya sahip.

    Googleın yeni VR başlığı DayDream ortaya çıktı

    Yeni Daydream YouTube'un VR uyumlu orijinal film ve TV şovlarını destekliyor. Cihazın fiyatı bir önceki Daydream'e göre 20$ artarak 99$'a satışa sunulacak. Cihaz ayrıca tüm Daydream destekleyen telefonları da destekleyecek.

    chip.com.tr'nin haberine göre Samsung Gear VR'a direkt rakip olan yeni Google Daydream View, ufak ama önemli yeniliklere sahip, önceki modele göre biraz daha pahalı, ancak daha renkli ve konforlu.

    Etiketler: google , vr , daydream , google daydream
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