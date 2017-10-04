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    Google'ın yeni bilgisayarı sahnede: Google Pixelbook!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 22:56 | Son Güncelleme:

    Google'ın bir diğer bombası ise telefon değil, bilgisayardı. Bu anlamda Macbook'lara kafa tutan Pixelbook, oldukça hafif bir laptop, ki ağırlığı 1 kg bile değil, tam 0,997 kg!

     

    Google Pixelbook, 12.3 inç bir ekrana sahip. 360 derece dönebilen ekran sayesinde cihazı, tablet ya da dizüstü bilgisayar olarak kullanabilmek mümkün. Tasarım anlamında ise Pixel telefonlara çok benzeyen cihaz, Pixel telefonların büyük hali gibi duruyor.

    Kalınlığı ve hafifliği cihazın öne çıkan yanlarından bir tanesi. Sadece 10 mm kalınlıkta olan cihaz, bir iPad kadar ince olmasa da pek çok 2si1 cihazdan daha ince bir yapıya sahip. Ağırlığı ise 0.997 kilogram. Bu sınırdaki ağırlık için Google’ın özellikle çaba harcadığı düşünülüyor. İnce ayarlar ile cihazın ağırlığı birkaç gram daha azaltılmış ve sınır olan 1 kilonun altında tutulmuş gibi görünüyor. 

    Googleın yeni bilgisayarı sahnede: Google Pixelbook

    Cihazın içerisinde X86 tabanlı bir Intel işlemci bulunuyor. İşlemci tercihe göre Core i5 veya Core i7 olabiliyor. 16 GB RAM sayesinde tamamen sorunsuz bir deneyim yaşatması beklenen cihazın içerisinde 512 GB SSD bulunuyor. Yüksek okuma ve yazma hızlarına ulaşması beklenen SSD, büyük ihtimalle anakartın üzerinde gömülü olarak gelecek.

    360 derecelik bir yapının sunulduğu cihazda iki adet menteşe bulunuyor. Bazı cihazlarda tek menteşeli yapı tercih edilirken, Google tercihini klasik tasarımdan yana kullanmış. 12.3 inç büyüklüğündeki ekranın çözünürlüğü ise 2K. 1440P gibi yüksek bir çözünürlükteki ekran, IPS panale sahip.

     

    Pixelbook fiyatı 999 dolar olarak belirlenmiş. 31 Ekim‘de de satışa sunulacak.

    Etiketler: google , google pixelbook , bilgisayar , macbook , apple
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