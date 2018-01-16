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Google'dan sanat ve kültür uygulaması

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

Google, kültür ve sanat uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte uygulama sizin hangi ünlü sanat eserine benzediğinizi buluyor.

Google'ın bu uygulaması sayesinde sanatseverler, ünlü müzelerdeki eserleri görebiliyor ve sanal gerçeklik desteği sayesinde turlara katılabiliyor. Google Arts & Culture uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte "Portremi Bul" özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde uygulama artık kullanıcıların özçekimlerini yapay zeka ile işliyor ve kullanıcılara en çok benzeyen tabloyu buluyor. Daha sonra kullanıcıların özçekimleri ile sanat eserlerini yan yana getiren uygulama kullanıcılar isterse bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyor. Bu özellik henüz Türkiye'deki Android cihazlarda bulunmuyor.

Etiketler: Kültür ve Sanat
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