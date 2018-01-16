Google'dan sanat ve kültür uygulaması

Google'ın bu uygulaması sayesinde sanatseverler, ünlü müzelerdeki eserleri görebiliyor ve sanal gerçeklik desteği sayesinde turlara katılabiliyor. Google Arts & Culture uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte "Portremi Bul" özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde uygulama artık kullanıcıların özçekimlerini yapay zeka ile işliyor ve kullanıcılara en çok benzeyen tabloyu buluyor. Daha sonra kullanıcıların özçekimleri ile sanat eserlerini yan yana getiren uygulama kullanıcılar isterse bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyor. Bu özellik henüz Türkiye'deki Android cihazlarda bulunmuyor.