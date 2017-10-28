Google'ın sahibinden yüzde 24 gelir artışı

Diğer akıllı telefon üreticileri için zorlu bir dönem olan 2017'nin üçüncü çeyreği, telefon firması olmayan ancak o işi de yapan dev şirket Google için oldukça karlı bir çeyrek oldu.

Wall Street analistlerinin öngörülerini geçmeyi başaran Alphabet, hisse senedi başına 9,57 dolarlık artış ile analistlerin 8,33'lük öngörüsünü geçti. Geçen yılın bu çeyreğinde 22,45 milyar dolar kar eden Alphabet, bu yılın üçüncü çeyreğinde 27,77 milyar dolarlık bir kar miktarına ulaştı.

Gelirinin büyük kısını artan arama sayısı ve reklamlardan alan Alphabet, Asya'dan geçen yıllara oranla yükselen miktarda daha çok kazanç sağladı. Firmanın finans şefi Ruth Porat, Google'ın, çekirdeğinde yapay zeka olan ürünlerin üretimine ağırlık verdiğini ifade etti. Bu alanda Google'ın öncü güç olduğunu ve olmaya devam edeceğini de vurgulamaktan çekinmedi.

Firma, tüm bu gelir artışını tabii ki bedavaya sağlamadı. Apple ve Samsung ile varsayılan arama motoru olarak kalmak üzere anlaşmalarını uzatmak için devasa miktarlarda para harcayan Google, görünüşe göre bu harcamalarının karşılığını aldı.