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    Google'ın patronu cinsiyetçi çalışanın işine son verdi

    hurriyet.com.tr
    08 Ağustos 2017 - 14:55Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 14:59

    Google'da üst düzey pozisyonda çalışan kadın sayısının erkeklere oranla daha az olmasını kadın ve erkekler arasındaki biyolojik farklardan kaynaklandığını savunan bir çalışanın işine son verildi.

    Google’da çalışan yazılım mühendisi James Damore, şirketinin çeşitlilik politikalarına karşı yazdığı bildirinin geçtiğimiz hafta sonu içerisinde internette hızla yayılması sonrası işten çıkarıldı.

    Damore yayınladığı bildiride teknoloji sektöründe çalışan kadın ve erkek sayısındaki farklılıkların biyolojik temelli olduğunu ve kadınların erkeklere göre ruhsal sorunlar yaşamaya daha yatkın olduğunu savundu. Etnik azınlıklara veya kadınlara teklif edilen programların, onların yerine ideolojik farklılıkları olan insanlara teklif edilmesi gerektiğini de savunan Damore, asıl kendisi gibi muhafazakar düşüncede olan çalışanların ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etti.

    ‘Cinsiyetçi basmakalıp düşünceleri sürdürmesi nedeniyle kovulduğu açıklanan Damore, şirketle ilişiğinin kesildiğini doğruladı. Kovulmasının ardından açıklama yapan Damore, ‘Google,  istedikleri herkesi kovabilmelerine izin veren süper esnek (illegal) politikalar uyguluyor.’ dedi.

    Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Pazartesi günü çalışanlarına gönderdiği e-posta ile yorumun Google'ın şirket kurallarına uymadığı gerekçesiyle çalışanın görevine son verildiğini duyurdu.

     

    Etiketler: Google , cinsiyetçilik , sundar pichai
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