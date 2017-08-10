Google'ın mühendisi işten çıkarması dünyayı karıştırdı!

Kurulduğu 1998'den bu yana insan ilişkileri ve bilginin paylaşımında yeni bir çağın kapılarını aralayan teknoloji devi Google, yirmi yıllık geçmişinin en büyük tartışmalarından birinin ortasında.



"Fikir özgürlüğü" savunucuları ile "Cinsiyetçilik" karşıtlarını karşı karşıya getiren tartışmanın fitilini ise bir çalışanının insan kaynaklarına bıraktığı mektup.



NE YAPTI?



Google'da bazı önyargıların olduğunu savunarak bu rahatsızlığını iç yazışmalar yoluyla İnsan Kaynakları Departmanı'na ileten Damore, toplamda 3 bin 300 kelimelik ve 10 sayfalık bir bildiri yayınladı.



Mektubuna "Çeşitlilik ve katılımcılığa değer veriyorum, cinsiyetçiliğin olduğunu inkar etmiyor ve tek tipleştirilmeyi desteklemiyorum. Toplumdaki temsil seviyesinde oluşan farklar hakkında konuşacaksak, kişilerin farklılık seviyesine bakmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili dürüst bir tartışma ortamı yaratamazsak problemi asla çözemeyiz" diyerek başlayan Damore, Google'ın politik olarak "sol" görüşe yatkınlığını ve kadınların teknoloji sektöründe dezavantajlı oluşunu iki cins arasındaki biyolojik farklılıklara bağlı olduğunu ele aldı.



Kendilerine Google'da bugüne kadar açık veya zımni her tür önyargının kadınları teknoloji sektörü ve yöneticilik pozisyonlarından uzak tuttuğunun öğretildiğini söyleyen Damore, durumun "önyargılardan" çok daha geniş kapsamlı olduğunu söyledi.



Bir pozisyon için kadınların ya da erkeklerin seçilmesini iki cins arasındaki biyolojik farklılıklara bağlayan Damore, kadınların fikirlerden çok duygulara ve estetiğe, "cisimlerden" çok insanlara ilgi duyduğunu ifade ediyor. Damore'a göre kadınların sosyal ve artistik alanlarda erkeklere göre daha başarılı olmasının nedeni de bu.



Erkeklerin daha sistematik ögeleri içeren kodlamayı tercih ederken kadınların daha fazla insan ve estetikle haşır neşir oldukları ara yüz geliştiriciliğini tercih etmesinin nedenini de bu duruma bağlayan Damore ayrıca, kadınların yüksek endişe ve düşük stres toleransı olduğunu, maaş ve zam pazarlıklarında, yönetmede, ses yükseltmede daha çok zorlandığını vurguluyor.



Businessht'nin haberine göre toplumda erkeklere "kadınlara korumacı olma" görevinin atfedildiğini söyleyen Damore, erkeklerin kendilerini etkileyen cinsiyet ayrımcılığından şikayet etmesinin kötü karşılandığını belirtiyor. Damore'a göre bir "mevki" sahibi olma istediği erkeklerde daha fazla ve bu durum erkekleri istemeseler bile daha stresli ama daha yüksek maaşlı işlere yönlendiriyor.



Google'da bile bazı program ve eğitimlerin cinsiyetlere göre ayrıldığını savunan genç mühendis, kadınların teknolojide daha fazla temsil edilmesinin yanlış yönetildiğini söylüyor. Damore'a göre konuya cinsiyet bazlı değil kişi bazlı yaklaşılmalı. İş yerinde daha fazla çeşitlilik için psikolojik güvenlik ve ortak değerlere önem verilmeli.



Damore, farklılıkların yalnızca sosyal seviyede oluşmadığının bir kere farkına varılırsa insani durumlara daha açık gözlerle bakılacağını savunuyor.



Kendisini klasik bir liberal olarak tanımlayan Damore, Google'ın "sol" görüşe yakın olmasının siyaseten doğru bir monokültür oluşturduğunu ve muhalifleri sessizleştirdiğini savunuyor.



GELEN TEPKİLER



James Damore, söz konusu bildirisinin basına sızmasından bir süre sonra işten çıkarıldı. Bildiriyi kimin yazdığı önce açıklanmamış olsa da Google'ın bir mühendisini işten çıkardığının duyulması çok zaman almadı.



İki yıldır devam eden görev süresi boyunca şirketinin "yalan haberlerin" önünü açtığı iddiaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin çalışmasına sınırlama getireceği yönündeki tartışmalarla baş etmeye çalışan Google CEO'su Sundar Pichai, konuyu öğrendiğinde tatildeydi. Pazartesi günü çalışanlarıyla paylaştığı bir notta Damore'un açıklamasının tüm iş arkadaşlarını etkilediğini ve insanların cinsiyetine göre yargılandıklarını hissedebileceğini söyledi. Pichai, tatilini yarda keserek gerekli açıklamayı perşembe günkü haftalık toplantıda yapacak.



Google'ın birkaç hafta önce göreve başlayan Çeşitlilik, Bütünlük ve Denetim Bölümü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Danielle Brown, yaptığı yazılı açıklamada cinsiyetle ilgili değerlendirmeleri yanlış bulduğunu söyleyerek çeşitliliğin şirketin başarısındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etti. Açık bir toplumun oluşturulmasının yolunun farklı görüşlere yer vermekten geçtiğini söyleyen Brown, bunların etik kurallar ve ayrımcılık karşıtı yasalarla uyumlu olması gerektiğini belirtti.



Çoğu sağ görüşlü gruplar olmak üzere birçok kesim, Google'ın işten çıkarma kararının, Damore'un muhalif seslere fırsat verilmediği tezini doğruladığını savundu. Olayın ardından Twitter'dan açıklama yapan Wikileaks kurucusu Julian Assange, "Sansür kaybedenler içindir" diyerek Damore'u işe alabileceklerini söyledi.