Google'ın minik hoparlörlerinde gülümseten hata

Ses ile çalışan teknolojiler çoğu zaman istenildiği gibi çalışsa da, akıllı termostat Nest'e bağlı bir Google Home Mini, sahibi olan bir Redditor'un gösterdiği üzere, her zaman doğru çalışmayabiliyor.

Reddit kullanıcısı shiek403 bir gece yatak odasında soğuk hissederek cihazını "içerideki sıcaklık ne" (What's the temperature inside?) sorusunu sordu ve aldığı cevap kendisine hiç mantıklı gelmedi. Cihazın tanıdık sesi içerisinin 15.5 santigrat derece olduğunu söylemekteydi ancak shiek403, cihazı geceleri 18.3 santigrat derece olacak şekilde ayarladığından emindi. Nest uygulamasını açarak kontrol ettiğinde doğru hatırladığını fark etti.





Artık gerçekten şaşırmış olan shiek403, bir Reddit yazısı ile durumu anlattı. Bir başka Redditor olan Davidjamorgan, hızlı bir şekilde aranan cevabı verdi.

Görünene göre cihaz, Türkiye'de yer alan Side'nin sıcaklık tahminini göstermekteydi. Eğer sorunun (What's the temperature inside? – İçeride sıcaklık ne?) "inside" (içeride) kısmını söylerken "in-" parçasına vurgu yapılırsa, cihaz bunu iki kelime olarak algılıyor ("in" ve "side") ve Side'deki sıcaklık değerini veriyor. Google Home Mini, shiek403'ün sorunu ses komutu ile algılamış ancak düz yazı olarak yorumlamaktaydı.

Kısacası bir insan sorulmak isteneni anında algılayabilir olsa da, makineler kelimeleri oldukları gibi algılıyor. Bu da, haberimizde olduğu gibi, gülümseten hatalarla sonuçlanabiliyor.