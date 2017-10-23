Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Google'ın balonu internet dağıtmaya resmen başladı!

    Google'ın balonu internet dağıtmaya resmen başladı!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Google'ın bir süredir konuşulan ve test aşamasında olan internet dağıtma projelerinden Project Loon resmen hayata geçti. İlk olarak Porto Riko'da semalarda görülen balonlar internet erişimi olmayan bölgelere internet dağıtacak.

    İlk olarak Google’ın bir projesi olarak hayata geçen Project Loon, daha sonra Alphabet’in X inovasyon laboratuvarına dahil olmuştu. Stratosferdeki rüzgarları kullanıp birbirlerinin yerini dolduran balonlardan oluşan proje, sadece ihtiyaç olan bölgelere yönlendirilebiliyor. Belirlenen alanlara 10 ile 30 adet balon gönderebilen şirket, sistemi özellikle acil durumlar için geliştiriyor. İşte bunun için Maria kasırgasıyla sarsılan Porto Riko‘ya giden balonlar, bölgedeki iletişimin bir bölümü toparlamış durumda. Amacı için Amerikan iletişim şirketi AT&T ile ortaklık kuran Google, bölge halkına limitli de olsa gökyüzüden kablosuz internet bağlantısı sunuyor. Bu bağlantının mesaj, temel internet ve e-posta için yeterli olduğu söylenirken, bu erişim birçok kişi için hayati önem arz ediyor.

    Googleın balonu internet dağıtmaya resmen başladı

    Log'un haberine göre gün ışığı boyunca bölgeye internet aktarımı yapabileceklerini belirten Project Loon ekibi, süreçten sadece AT&T kullanıcılarının yararlanabildiğini söylüyor. İnternet balonlarını gökyüzüne göndermek için 16 metrelik vinç sistemi kullanan Google, bir balonu sadece 30 dakikada şişirerek göreve hazırlayabiliyor. Porto Riko‘ya giden balonların ise Nevada’dan kaldırıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri