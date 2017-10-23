Google'ın balonu internet dağıtmaya resmen başladı!

İlk olarak Google’ın bir projesi olarak hayata geçen Project Loon, daha sonra Alphabet’in X inovasyon laboratuvarına dahil olmuştu. Stratosferdeki rüzgarları kullanıp birbirlerinin yerini dolduran balonlardan oluşan proje, sadece ihtiyaç olan bölgelere yönlendirilebiliyor. Belirlenen alanlara 10 ile 30 adet balon gönderebilen şirket, sistemi özellikle acil durumlar için geliştiriyor. İşte bunun için Maria kasırgasıyla sarsılan Porto Riko‘ya giden balonlar, bölgedeki iletişimin bir bölümü toparlamış durumda. Amacı için Amerikan iletişim şirketi AT&T ile ortaklık kuran Google, bölge halkına limitli de olsa gökyüzüden kablosuz internet bağlantısı sunuyor. Bu bağlantının mesaj, temel internet ve e-posta için yeterli olduğu söylenirken, bu erişim birçok kişi için hayati önem arz ediyor.





Log'un haberine göre gün ışığı boyunca bölgeye internet aktarımı yapabileceklerini belirten Project Loon ekibi, süreçten sadece AT&T kullanıcılarının yararlanabildiğini söylüyor. İnternet balonlarını gökyüzüne göndermek için 16 metrelik vinç sistemi kullanan Google, bir balonu sadece 30 dakikada şişirerek göreve hazırlayabiliyor. Porto Riko‘ya giden balonların ise Nevada’dan kaldırıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.