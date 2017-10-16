Google'dan istihdama 1 milyar dolar ve 1 milyon saat

Google önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde eğitim ve teknolojideki eksiklikleri gidermek için çalışan sivil toplum kuruluşlarına 1 milyar dolar bağışlayacak ve Google çalışanları aynı amaçla 1 milyon saat gönüllü çalışacak.

Aynı zamanda ‘Grow with Google’ (Google ile Büyü) adlı yeni bir programla şirket ABD’de ücretsiz meslek eğitimine erişim sağlanmasını destekleyecek.

İnisiyatif kapsamında şirket Goodwill adlı sivil toplum kuruluşuna ABD’de dijital yetkinlikleri geliştirme eğitimleri için - 10 milyon dolarlık - şimdiye kadarki en büyük tekil bağışını yapıyor olacak.

Perşembe günü Pittsburgh’da inisiyatif hakkında bilgiler veren Google CEO’su Sundar Pichai “ABD genelinde fırsatlar anlamında büyük eksiklikler olduğunun farkındayız. Bunlar kolay doldurulamayacak eksikler. Çünkü iş dünyasının temelleri ve yapılan işlerin doğası değişiyor. Bu da eğitim, meslek eğitimi ve fırsatlar arasındaki bağlantıları değiştiriyor” dedi.



Pittsburgh’da konuşan Google CEO’su inisiyatif kapsamında online meslek eğitimleri ve profesyonel sertifika alınacak programlar olduğunu aktardı. Şirket program dahilinde 2600 kişiye tam burslu 12 aylık IT destek eğitimi de sağlayacak. Ayrıca Google çalışanları sivil toplum kuruluşları için 1 milyon saat gönüllü çalışacak. Pichai “Umarız 1 milyon saatle bir fark yaratabiliriz” dedi.