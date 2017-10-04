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    Google'dan dev ekranlı telefon: Google Pixel 2 XL

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 22:53 | Son Güncelleme:

    Google'ın dev ekranlı telefonu Google Pixel 2 XL hangi özelliklerle geliyor? Şimdi isterseniz cihazın Pixel 2'ye göre olan farklarına bakalım ve fiyatına gelelim.

     

    5.0 inç'lik ekranı olan diğer modelden daha büyük olan Google Pixel 2 XL'nin ekranı 6.0 inç. 1440 x 2880 piksel çözünürlük sunan ve Corning Gorilla Glass 5 bir ekranın yer aldığı cihaz, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 835‘ten güç alıyor.

     

    Google Pixel 2'de olduğu gibi 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.35 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 835’e, grafik tarafında gerekli olan gücü ise Adreno 540 sağlıyor.

    Googledan dev ekranlı telefon: Google Pixel 2 XL

     

    Always On teknolojisi sayesinde ekran kapalı olduğu durumlarda bile, saat ve bildirimler gibi ögelerin görüntülenmesine imkan tanıyor.

     

    Arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli f/1.8 kameranın yer aldığı Pixel 2 XL, ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

     

    Google Pixel 2'de olduğu gibi 4K video kayıt desteğine sahip olan Pixel 2 XL Full HD çözünürlükte 120 fps ve HD çözünürlükte ise 240 fps video kaydına imkan tanıyor.

     

    4 GB RAM’in yer aldığı akıllı telefon, 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

     

    Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkan ve Google’ın güncelleştirme sözü verdiği Pixel 2 XL, 3520 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

     

    IP67 sertifikası sayesinde 1 metre su altında 30 dakika kalabililen Google Pixel XL 2 modeli, 849 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

    Etiketler: google pixel 2 , google , telefon , google pixel 2 xl
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