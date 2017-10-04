Google'dan dev ekranlı telefon: Google Pixel 2 XL

5.0 inç'lik ekranı olan diğer modelden daha büyük olan Google Pixel 2 XL'nin ekranı 6.0 inç. 1440 x 2880 piksel çözünürlük sunan ve Corning Gorilla Glass 5 bir ekranın yer aldığı cihaz, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 835‘ten güç alıyor.

Google Pixel 2'de olduğu gibi 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.35 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 835’e, grafik tarafında gerekli olan gücü ise Adreno 540 sağlıyor.





Always On teknolojisi sayesinde ekran kapalı olduğu durumlarda bile, saat ve bildirimler gibi ögelerin görüntülenmesine imkan tanıyor.

Arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli f/1.8 kameranın yer aldığı Pixel 2 XL, ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

Google Pixel 2'de olduğu gibi 4K video kayıt desteğine sahip olan Pixel 2 XL Full HD çözünürlükte 120 fps ve HD çözünürlükte ise 240 fps video kaydına imkan tanıyor.

4 GB RAM’in yer aldığı akıllı telefon, 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkan ve Google’ın güncelleştirme sözü verdiği Pixel 2 XL, 3520 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

IP67 sertifikası sayesinde 1 metre su altında 30 dakika kalabililen Google Pixel XL 2 modeli, 849 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.