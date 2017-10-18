Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Google'dan Chrome'a güvenlik dokunuşu

    Google'dan Chrome'a güvenlik dokunuşu

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 07:55 | Son Güncelleme:

    Google, web tarayıcısı Chrome'a getireceği yeni güvenlik özelliklerini duyurdu. Yeni özellikler arasında herkesin faydalanacağı temel anti-zararlı koruması bulunuyor.

    Yeniliklerden ilki, "ele geçmiş ayar algılama". Çoğumuzun, bilgisayarındaki Chrome'a onlarca adres çubuğu ve eklenti yüklemeyi başarmış bir arkadaşı vardır. Bahsettiğimiz bu Chrome, web aramalarını genellikle Google'da değil, bambaşka bir sitede gerçekleştirmektedir.

    Chrome'a eklenen bu yeni özellik sayesinde tarayıcınız, artık eklentiler tarafından Chrome ayarlarında yapılan değişiklikleri algılayacak. Örneğin varsayılan arama motorunuz değiştirildiğinde onu geri getirmek için karşınıza bir kutucuk çıkacak.
    Googledan Chromea güvenlik dokunuşu

    Daha basit bir arayüzle yenilenen Chrome Cleanup ise bir program indirirken, bu programın zararlı olabilecek başka programlarla geldiği durumlarda işe yarayacak. Bu tür durumlarla karşılaşan bir arkadaşınız da muhtemelen var.

    Google, Chrome Cleanup'un temelini oluşturan motorun da artık daha güçlü olduğunu söylüyor. Firma, Chrome'un sandbox'undaki algılama motorunu geliştirmek için ESET ile çalışıyor.

    Google, bu işlevleri Windows'taki Chrome kullanıcıları için şimdi kullanıma sunmaya başladığını söylüyor.

    Etiketler: web tarayıcı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri