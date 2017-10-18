Google'dan Chrome'a güvenlik dokunuşu

Yeniliklerden ilki, "ele geçmiş ayar algılama". Çoğumuzun, bilgisayarındaki Chrome'a onlarca adres çubuğu ve eklenti yüklemeyi başarmış bir arkadaşı vardır. Bahsettiğimiz bu Chrome, web aramalarını genellikle Google'da değil, bambaşka bir sitede gerçekleştirmektedir.

Chrome'a eklenen bu yeni özellik sayesinde tarayıcınız, artık eklentiler tarafından Chrome ayarlarında yapılan değişiklikleri algılayacak. Örneğin varsayılan arama motorunuz değiştirildiğinde onu geri getirmek için karşınıza bir kutucuk çıkacak.





Daha basit bir arayüzle yenilenen Chrome Cleanup ise bir program indirirken, bu programın zararlı olabilecek başka programlarla geldiği durumlarda işe yarayacak. Bu tür durumlarla karşılaşan bir arkadaşınız da muhtemelen var.

Google, Chrome Cleanup'un temelini oluşturan motorun da artık daha güçlü olduğunu söylüyor. Firma, Chrome'un sandbox'undaki algılama motorunu geliştirmek için ESET ile çalışıyor.

Google, bu işlevleri Windows'taki Chrome kullanıcıları için şimdi kullanıma sunmaya başladığını söylüyor.