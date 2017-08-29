Google'dan büyük hata! İnternet kesildi

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Google, yaptığı bir yanlışlıkla Japonya’nın yarısının internetsiz kalmasına neden oldu. Kontrol ettiği internet ağının büyüklüğü düşünüldüğünde bu gibi teknoloji devlerini yaptığı ufak hataların ne boyutlarda sanal ağlara zarar vereceği tahmin dahi edilemiyor. Lakin İnternet ortamını iyileştirmek adına her gün yapılan milyonlarca işlem bazen ufak hataların oluşmasına neden oluyor. Hatayı yapanda bu denli büyük bir teknoloji firması olunca bir ülkenin yarısının internetsiz kalmasına neden olabiliyor.

ABD’li teknoloji devi Google geçtiğimiz hafta ağ bilgilerini girerken bir yanlışlık yaptı. Bu yanlışlık neticesinde internet servis sağlayıcılarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, otomatik olarak Google’a yönlendirildi. 8 dakika içerisinde yaptıkları hatayı anlayan teknoloji devi, duruma müdahale ederek hemen sorunu düzeltti. Lakin bölgesel bazı kullanıcıların sistemlerinin normale dönmesi bir saat kadar sürdü.

Özellikle ülke genelinde finansal sorunlara neden olan internet kesintisi, satışlarda ve ülke ekonomisinde aksaklılara neden oldu. Google’ın soruna yaptığı hızlı müdahalesi sayesinde sorun büyümeden anında çözüme kavuştu.