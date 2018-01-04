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Google'dan 20 bin Türk kadına teknoloji ve girişimcilik eğitimi

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 08:42 | Son Güncelleme:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Google'ın ortak yürüttüğü proje kapsamında 20 bin Türk kadına eğitim verileceği açıklandı.

Ülkemizde her geçen sene daha çok artan kadın girişimcilerin önünün daha fazla açılabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Google ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Google, Doğu ve Güneydoğu'daki kadın girişimciler başta olmak üzere 20.000 kişiye teknoloji eğitimi verecek. Verilen eğitimde internet üzerinden satış yapabilmeleri için gerekli bilgiler sağlanacak. 

Googledan 20 bin Türk kadına teknoloji ve girişimcilik eğitimi

Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Google yöneticileri bu sayıyı az buldu. Yakın zamanda artırmayı planlıyoruz” dedi. Proje kapsamında Türk kadınının interneti daha aktif kullanarak girişimciliğe adım atması ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor

Etiketler: 20 Bin Türk kadına girişimcilik ve teknoloji eğitimi
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