Google'da yapılan en çok 'nasıl yapılır' aramaları

Daha önce hiç Google'a bir şeyin nasıl yapıldığını sordunuz mu? Bu konuda yalnız değilsiniz. Google'ın yeni geliştirdiği veri görselleştirme sitesi News Lab ve veri gazetecisi Xaquín González Veira'nin araştırması sayesinde bulunduğunuz bölgede en çok hangi aramaların yapıldığını görebilirsiniz.

Viera şunları söyledi: "Evde en çok tamir gerektiren eşyaların ne olduğuna baktık, bunların arasında bir ampülün nasıl tamir edileceğinden, bazı profesyonel yardım gerektiren tamirlere kadar bir çok eşya bulunuyor, ancak egomuz en azından denememiz için bizi zorluyor."

Siteye girdiğinizde otomatik olarak hangi ülkeden görüntülediğiniz algılanıyor ve bu ülkede (veya diğer herhangi bir ülkede) yapılan en çok "nasıl yapılır" aramaları karşınıza çıkıyor.

Viera açıklamasının devamında şunları söyledi: "Kuzey Amerikalılar ve Doğu Asyalılar en çok tuvaletlerini tamir etmek istiyorlar, eski Sovyet ülkeleri ise kendi çamaşır makinelerini tamir edecek kadar cesurlar, sıcak iklimler en çok buzdolaplarını tamir etmeye çalışırken, Kuzey ve Doğu Avrupalılar ise en çok ampül tamiri konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorlar."

Diğer aramalar ise şunlar; bir yumurtanın nasıl haşlanır, birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız, nasıl pasaport başvurusu yapılır, nasıl kravat bağlanır, nasıl kilo verilir (her yıl yaz aylarının başında patlama yapan arama) ve tabii ki nasıl zengin olunur.

Eğer araştırma sonuçlarını merak ediyorsanız siteyi ziyaret edebilirsiniz:

http://how-to-fix-a-toilet.com/



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