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    Google'da Türkiye neleri arıyor?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    İnternet devi Google'da Türkiye geçen hafta en çok neleri aradı?

    1. e devlet soy ağacı

    2. Nuray Hafiftaş

    3. Sevgililer Günü mesajları

    4. MSB Şehit Sorgulama

    5. Adana’da 3 yaşındaki çocuk istismarı

    6. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan

    7. Ecem Balcı

    8. Deniz Yücel

    9. Tuna Huş

    10.   Kolsuz Agop

    11.   İlker Başbuğ

    12.   Black Panther, Kara Panter

    13.   Mavi Balina oyunu

    14.   Yıldız Tilbe

    15.   Mehmetçik Vakfı

    16.   Seda Akgül, İzzet Yıldızhan

    17.   Büşra Develi

    18.   Alperen Duymaz

    19.   Hadi Be Oğlum

    20.   İnna

    21.   Emir Aydemir, Merve Boluğur

    22.   Ali İhsan Varol

    23.   Soyadı Kanunu

    24.   Pervin Bağdat

    25.   Mehmetçik Kut ül Amare

    26.   Miray Daner

    27.   Nevin Yanıt

    28.   Kadir Mısıroğlu

    29.   Boran Kuzum

    30.   Latife Hanım

    Etiketler: google , arama motoru , internet
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