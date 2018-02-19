Google'da Türkiye neleri arıyor?

1. e devlet soy ağacı
2. Nuray Hafiftaş
3. Sevgililer Günü mesajları
4. MSB Şehit Sorgulama
5. Adana’da 3 yaşındaki çocuk istismarı
6. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan
7. Ecem Balcı
8. Deniz Yücel
9. Tuna Huş
10. Kolsuz Agop
11. İlker Başbuğ
12. Black Panther, Kara Panter
13. Mavi Balina oyunu
14. Yıldız Tilbe
15. Mehmetçik Vakfı
16. Seda Akgül, İzzet Yıldızhan
17. Büşra Develi
18. Alperen Duymaz
19. Hadi Be Oğlum
20. İnna
21. Emir Aydemir, Merve Boluğur
22. Ali İhsan Varol
23. Soyadı Kanunu
24. Pervin Bağdat
25. Mehmetçik Kut ül Amare
26. Miray Daner
27. Nevin Yanıt
28. Kadir Mısıroğlu
29. Boran Kuzum
30. Latife Hanım