Google'da Türkiye en çok neyi arıyor?

1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2. Aşık Veysel
3. Saat kaç, saatler ne zaman ileri alınacak 2017
4. İyi Parti, Meral Akşener
5. Atatürk
6. Ahmet Kaya
7. İhsan Şenocak
8. Melih Gökçek
9. Alişan Kapaklıkaya
10. Manolya Onur
11. Katalonya,İispanya
12. Türk Bayrağı
13. Ayla
14. Recep Altepe
15. Aytun Çıray
16. Layla Anna Lee
17. Anthony Joshua
18. Atilla Taş, Murat Aksoy
19. Kayı Boyu Bayrağı
20. İzmir Marşı
21. Yiğit Özşener, Hande Doğandemir
22. Telomer tedavisi
23. İstiklal Marşı
24. Gonca Akkuş, Uğur Akkuş
25. Ali Türkşen
26. Sylvester Stallone
27. Devşirme sistemi
28. Serebral Palsi
29. Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat
30. Victoria Bonya