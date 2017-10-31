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    Google'da Türkiye en çok neyi arıyor?

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 09:00 | Son Güncelleme:

    İnternet devi Google'da Türkiye geçen hafta en çok neleri aradı?

    1.     29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

    2.     Aşık Veysel

    3.     Saat kaç, saatler ne zaman ileri alınacak 2017

    4.     İyi Parti, Meral Akşener

    5.     Atatürk

    6.     Ahmet Kaya

    7.     İhsan Şenocak

    8.     Melih Gökçek

    9.     Alişan Kapaklıkaya

    10.  Manolya Onur

    11.  Katalonya,İispanya

    12.  Türk Bayrağı

    13.  Ayla

    14.  Recep Altepe

    15.  Aytun Çıray

    16.  Layla Anna Lee

    17.  Anthony Joshua

    18.  Atilla Taş, Murat Aksoy

    19.  Kayı Boyu Bayrağı

    20.  İzmir Marşı

    21.  Yiğit Özşener, Hande Doğandemir

    22.  Telomer tedavisi

    23.  İstiklal Marşı

    24.  Gonca Akkuş, Uğur Akkuş

    25.  Ali Türkşen

    26.  Sylvester Stallone

    27.  Devşirme sistemi

    28.  Serebral Palsi

    29.  Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat

     

    30.  Victoria Bonya

    Etiketler: google , arama motoru , internet
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