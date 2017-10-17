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    Haberler >Teknoloji>Google'da Türkiye en çok neleri arıyor?

    Google'da Türkiye en çok neleri arıyor?

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 08:43 | Son Güncelleme:

    Google arama sonuçlarını açıkladı. Peki geçen hafta Türkiye'de en çok neler Google üzerinden arandı?

    İşte 9-16 Ekim tarihleri arasında Google'ın Türkiye'de yapılan en yoğun aramaları

    1.     YKS, üniversite sınavı, yeni sınav sistemi 2018

    2.     Ampute Milli Takımı

    3.     Helin Palandöken

    4.     Elif Şafak

    5.     Hande Soral, İsmail Demirci

    6.     Sig Sauer

    7.     Kristen Hancher

    8.     Dünya Kız Çocukları Günü

    9.     TÜPRAŞ patlaması

    10.  Askerlik yeri sorgulama

    11.  Gökhan Doğanay

    12.  Yıldız Tilbe

    13.  Ceren Taşdemir, Ünal Taylı

    14.  MİS, Milli İzleme Sınavı

    15.  Mehmet Ali Şahin, Zuhal Fısrat

    16.  Bahar Öztan

    17.  Erhan Çelik

    18.  İdlib

    19.  Cingöz Recai

    20.  10 Ekim (Ankara Garı Katliamı)

    21.  Kanal İstanbul, Sırbistan, Ukrayna

    22.  Semra İnanç

    23.  Nez

    24.  Mona Lisa, Leonardo Da Vinci

    25.  Che Guevara

    26.  Mia Khalifa

    27.  Feyza Aktan

    28.  Galip Öztürk

    29.  Harvey Weinstein

    30.  Hale Soygazi

    Etiketler: google , arama motoru , internet
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