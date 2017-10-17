Google'da Türkiye en çok neleri arıyor?

İşte 9-16 Ekim tarihleri arasında Google'ın Türkiye'de yapılan en yoğun aramaları
1. YKS, üniversite sınavı, yeni sınav sistemi 2018
2. Ampute Milli Takımı
3. Helin Palandöken
4. Elif Şafak
5. Hande Soral, İsmail Demirci
6. Sig Sauer
7. Kristen Hancher
8. Dünya Kız Çocukları Günü
9. TÜPRAŞ patlaması
10. Askerlik yeri sorgulama
11. Gökhan Doğanay
12. Yıldız Tilbe
13. Ceren Taşdemir, Ünal Taylı
14. MİS, Milli İzleme Sınavı
15. Mehmet Ali Şahin, Zuhal Fısrat
16. Bahar Öztan
17. Erhan Çelik
18. İdlib
19. Cingöz Recai
20. 10 Ekim (Ankara Garı Katliamı)
21. Kanal İstanbul, Sırbistan, Ukrayna
22. Semra İnanç
23. Nez
24. Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
25. Che Guevara
26. Mia Khalifa
27. Feyza Aktan
28. Galip Öztürk
29. Harvey Weinstein
30. Hale Soygazi