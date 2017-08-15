Google'da Türkiye en çok ne arıyor?

Google geçen haftanın arama sonuçlarını açıkladı; Türkiye'de en çok aranan isim ve kelimeler ortaya çıktı.
Google Arama Trendleri 7-14 Ağustos 2017
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