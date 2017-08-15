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    Google'da Türkiye en çok ne arıyor?

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 08:48Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 08:48

    İnternet devi Google, 7-14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de en çok nelerin arandığını açıkladı. Bakın listede neler var?

    Google geçen haftanın arama sonuçlarını açıkladı; Türkiye'de en çok aranan isim ve kelimeler ortaya çıktı. 

    Google Arama Trendleri   7-14 Ağustos 2017

    1. TEOG yerleştirme sonuçları 2017
    2. LYS tercih sonuçları
    3. Eren Bülbül
    4. Bodrum deprem
    5. KYK başvuru tarihleri
    6. Ramil Guliyev
    7. Seyfettin Karadayı
    8. Kuzey Vargın
    9. Bayram tatili kaç gün
    10. Organik hoşaf
    11. Kuzey Kore, Guam
    12. Meteor yağmuru
    13. Cansu Taşkın
    14. Merve Sevi
    15. İlhan Şeşen
    16. Süleyman Seba
    17. Ay tutulması nasıl olur, Güneş tutulması
    18. Ayşe Akın
    19. Selin İmer
    20. Gözde Deniz
    21. Barış Akarsu
    22. Hakan Taşıyan
    23. Can Yücel
    24. Nuray Mert
    25. Seçkin Piriler
    26. Yasir Kaya
    27. Elçin Sangu
    28. Jennifer Lawrence
    29. Berkin Elvan
    30. Sinead O’Connor
    Etiketler: google , arama motoru , internet
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