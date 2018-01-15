Google'da Türk halkı en çok ne arıyor?

Google'da 8-15 Ocak tarihleri arasında en çok neler arandı? İşte Google'ın Türkiye'de bir haftada en çok aranan 30 başlığı:
Google Arama Trendleri 8-15 Ocak 2018
1. Resmi Gazete, 697 Sayılı KHK
2. Trabzon Uçak Kazası
3. Ahmet Kural, Sıla
4. Feyza Civelek
5. Jülide Ateş
6. Seda Sayan Demet Akalın
7. İSKİ, su kesintisi
8. Askerlik yeri sorgulama
9. Cemal Süreya
10. Canan Kaftancıoğlu
11. Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder
12. Koray Avcı
13. Aksel Bonfil
14. Deliha 2
15. Şahin Alpay, Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi
16. İzmir’de deprem
17. Selahattin Demirtaş
18. Edis Görgülü
19. Afrin operasyonu
20. Fatih Akın, Altın Küre Ödülleri
21. Jessica Falkholt
22. Mehmet Korutürk, Deren Talu
23. Burcu Binici
24. Burcu Esmersoy
25. Kıvırcık Ali
26. Dilek Özçelik
27. Kanal İstanbul
28. Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü
29. Hakan Peker
30. Zika virüsü