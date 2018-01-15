Google'da Türk halkı en çok ne arıyor?

Google'da 8-15 Ocak tarihleri arasında en çok neler arandı? İşte Google'ın Türkiye'de bir haftada en çok aranan 30 başlığı:

Google Arama Trendleri 8-15 Ocak 2018

1. Resmi Gazete, 697 Sayılı KHK

2. Trabzon Uçak Kazası

3. Ahmet Kural, Sıla

4. Feyza Civelek

5. Jülide Ateş

6. Seda Sayan Demet Akalın

7. İSKİ, su kesintisi

8. Askerlik yeri sorgulama

9. Cemal Süreya

10. Canan Kaftancıoğlu

11. Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder

12. Koray Avcı

13. Aksel Bonfil

14. Deliha 2

15. Şahin Alpay, Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi

16. İzmir’de deprem

17. Selahattin Demirtaş

18. Edis Görgülü

19. Afrin operasyonu

20. Fatih Akın, Altın Küre Ödülleri

21. Jessica Falkholt

22. Mehmet Korutürk, Deren Talu

23. Burcu Binici

24. Burcu Esmersoy

25. Kıvırcık Ali

26. Dilek Özçelik

27. Kanal İstanbul

28. Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü

29. Hakan Peker

30. Zika virüsü