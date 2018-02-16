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    Google'da görsel aramak daha zor!

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Kullanıcılarına bu zamana kadar yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ücretsiz bir şekilde sunan Google, kendilerine ait bir davanın sonuçlanmasıyla bu işlemi bir daha gerçekleştiremeyecek.

    Google'a, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ücretsiz bir şekilde sunmasından ve telif hakkı konusundan dolayı, fotoğrafçılar ve yayın şirketleri tarafından sürekli şikayetler geliyordu. ABD'li fotoğrafçılık ajansı Getty Images ile 2016 yılında hukuki savaşa giren Google, bu davayı kaybetti. 

    Googleda görsel aramak daha zor

    Davayı kaybeden Google, bu dava kapsamında resmi görüntüle butonunu kaldırdı. Bu yaşanan olay sonucu kullanıcılar, görmek istedikleri fotoğrafların yayınlandığı web sitelerine yönlendirilecek. Bu sayede de hem telif hakkı ihlalinin önüne geçiliyor, hem de o web siteye tıklanma oluyor. Kullanıcıların ise kısayoldan görmek istedikleri fotoğrafa, sağ tıklayıp, "Resmi yeni sekmede aç" veya "Resmi görüntüle" butonuna tıklaması yeterli. 

    Etiketler: google , arama , fotoğraf , resmi görüntüle
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