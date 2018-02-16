Google'da görsel aramak daha zor!

Google'a, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ücretsiz bir şekilde sunmasından ve telif hakkı konusundan dolayı, fotoğrafçılar ve yayın şirketleri tarafından sürekli şikayetler geliyordu. ABD'li fotoğrafçılık ajansı Getty Images ile 2016 yılında hukuki savaşa giren Google, bu davayı kaybetti.

Davayı kaybeden Google, bu dava kapsamında resmi görüntüle butonunu kaldırdı. Bu yaşanan olay sonucu kullanıcılar, görmek istedikleri fotoğrafların yayınlandığı web sitelerine yönlendirilecek. Bu sayede de hem telif hakkı ihlalinin önüne geçiliyor, hem de o web siteye tıklanma oluyor. Kullanıcıların ise kısayoldan görmek istedikleri fotoğrafa, sağ tıklayıp, "Resmi yeni sekmede aç" veya "Resmi görüntüle" butonuna tıklaması yeterli.