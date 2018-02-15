Google'da fotoğraf arayanlara önemli uyarı

Getty Images, Nisan 2016'da Avrupa Komisyonu önünde, Google'ın telif hakkıyla korunan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü sürümlerini insanlara sunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yaklaşık iki yıl sonra şikayet, arama devinin Google Görseller'de fotoğrafçıların fikri mülkiyet haklarını korumaya yönelik değişiklik yapmasına neden olacak gibi görünüyor.

Google ile Getty Images arasındaki anlaşmaya göre, arama devi 'Resmi görüntüle' tuşunu kaldıracak, böylece arama yapan kullanıcıların resmin tam çözünürlüklü hâline ulaşması zorlaşacak. Ayrıca Google, resim arama sonuçlarında lisans bilgisini daha belirgin bir şekilde gösterecek. 'Resmi görüntüle' düğmesinin tüm sonuçlar için mi yoksa sadece Getty'nin görselleri için mi kaldırılacağı henüz belli değil.

Bunların yanında arama motoru sağlayıcısı ve stock fotoğraf şirketi, Getty'nin görüntülerini Google ürün ve hizmetleri genelinde kullanıma sunacak çok yıllı bir lisans anlaşması imzaladı.

Getty'nin arama sonuçlarında görsellerinin bulunması konusundaki tartışması kesinlikle ilginç; Google'ın crawler'ları zaten sadece herkese açık olan görselleri keşfedip, sonuçlar arasında gösteriyor. Zaten herkese açık olan görsellerin bulunmasının zorlaştırılmasını istemek mantıklı bir istek gibi gelmiyor. Google, 2016'da Getty'e Google Görseller sonuçlarından tamamen çıkma seçeneğini sunmuştu, ama öyle görünüyor ki bu Getty için ideal bir çözüm değildi.



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