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Google'da çocuklara porno şoku

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

Google Play Store'da bir malware'in (kötücül yazılım) çoğu çocuklara yönelik 60'tan fazla uygulamayı etkileyerek porno reklamları gösterdiği ortaya çıktı.

Etkilenen uygulamaların üç milyondan fazla kez indirildiği açıklanırken, malware'in sahte güvenlik programlarını ve bazı pahalı hizmetlere üye olunmasını teşvik ettiği de kaydedildi.

Google, etkilenen tüm uygulamaların Play Store'dan çıkartıldığını duyurdu.

"AdultSwine" adı verilen malware CheckPoint Yazılım'ın araştırmacıları tarafından keşfedildi.

Etkilenenler arasında, özellikle çocuklar arasında çok popüler olan Minecraft oyunu ve çok bilinen Disney karakterleriyle geliştirilen uygulamalar olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, uygulamalarla birlikte, porno reklamları ve kurbanlara sahte güvenlik programlarına ve pahalı hizmetlere üye olmaya teşvik eden bir reklam altyapısı bulunduğunu da söyledi.

Duygusal ve mali zarar

Google Play Store'da etkilenen uygulamalara yapılan yorumlarda, istenmeyen reklamlara karşı uyarı yapan kullanıcılar da vardı.

CheckPoint, Adult Swine'ın hem duygusal hem de maddi zarar veren bir malware olduğunu belirtti.

Google ise yayımladığı açıklamada, etkilenen uygulamaların Play Store'dan kaldırıldığını ve yazılımı geliştirenlerin hesaplarının kapatıldığını belirtti.

Şirket, uygulamaları indirenlere uyarı mesajları gideceğini de belirtti.

Etiketler: internet
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