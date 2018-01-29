Google'da Bitcoin Trump'tan daha çok aranıyor!

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin düzenlediği "Bitcoin Yeni Para mı?" başlıklı panelde konuşan Aysan, Bitcoin'in popüler bir konu olduğunu söyledi.

Aysan, "Google'da, Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından çok daha fazla. Trump, şok edici açıklamalar yapmasına rağmen Bitcoin'in aranması daha fazla. Bitcoin, 2017 yılında 17 kat kadar arttı." diye konuştu.

"Uluslararası hukuk Bitcoin'i 1-2 senedir fark etti"

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Rahman Başaran da uluslararası hukukun Bitcoin'i 1-2 senedir fark ettiğini, 1-2 sene öncesine kadar Bitcoin ile ilgili akademik dergilerde ciddi bir makale çıkmadığını söyledi.

Başaran, uluslararası hukukun çok büyük olaylar ile ilgilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çin, Bitcoin ile ilgili finansal kurumlarına ve bankalarına kesinlikle işlem yapmamaları konusunda direktif veriyor. Japonlar da 'Bitcoin paradır' diyorlar. 'Japon yeni bir para ise Bitcoin de bir paradır.' Kanadalılar 'Bitcoin bir para değildir ama maldır, Bitcoin de altın gibi bir şeydir' diyor. 'Biz buna mal diyeceğiz. Ona göre de vergilendireceğiz' diyorlar. Amerikalılar da 'Bitcoin işi yapılsın. Biz bu işi uzaktan seyredelim. Bu iş ile uğraşacak kurumlara ise lisans verelim' diyorlar. Türkiye ve Hollanda da 'biz Bitcoin'i izleyelim, görelim' diyorlar. Gelişmekte olan ülkelerin alt kategorisindeki ülkeler Bolivya, Ekvador, Ürdün, Fas ve Bangladeş gibi ülkeler de Bitcoin'i tamamen yasaklıyor."

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baysan ise internetin kendilerine hayallerini gerçekleştirmek adına çok büyük altyapı verdiğini, bunun üzerine sanal ürünler geliştirildiğini söyledi.

Baysan, "Tüm sistemler kendilerinden bir önceki sistemlerin üzerine inşa edilir. Bitcoin'de de var olan mevcut sistemlerin üzerine kuruldu." dedi.