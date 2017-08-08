Google'a ait en iyi 7 Android uygulaması

Play Store'da Google tarafından geliştirilen onlarca uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar sistem seviyesindeki araçlardan geliştirici araçlarına, tek amaçlı uygulamalardan çok daha fazlasına uzanıyor. Yeni Gboard klavyeyi, Google Keep'i ve Now Launcher'ı daha önce duymuş olabilirsiniz. Ancak gözden kaçan bazı cevherler de var. İşte Google'ın çok fazla konuşulmayan, müthiş Android uygulamaları.

1. Wallpapers

Google'ın Pixel telefonlarındaki uydudan çekilmiş fotoğrafları seviyorsanız, Google'ın Wallpapers uygulamasını da beğeneceksiniz. Sanattan dokuya farklı kategorilerde duvar kağıtları içeren uygulamanın en ilgi çeken bölümü, Earth altındaki uydudan çekilmiş yeryüzü fotoğrafları.

2. PhotoScan

PhotoScan, Google Photos'un bir eklentisi ve eski basılı fotoğraflarınızı taramaya yarıyor. Kullanımı çok basit olan uygulama, telefonu fotoğrafa yönlendirdikten sonra sizi yönlendiriyor. Fotoğrafları tarayıp, birleştirip geliştiren uygulama, şaşırtıcı derecede iyi sonuçlar verebiliyor.

3. Snapseed

Google'ın birkaç sene önce satın aldığı fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, hala güçlü. Hem ücretsiz, hem de temel düzenleme işlevlerini sunan bir fotoğraf düzenleyicisi arıyorsanız veya sadece fotoğraflarınıza filtre eklemek istiyorsanız, Snapseed tam size göre.

4. Google Fit

Fitness ile yakından ilgilenmeniz şart değil. Google Fit'i yükleyip arka planda etkinliğinizi izlemesini sağlayabilirsiniz. Bir günde kaç adım attığınızı veya ne kadar süreyle hareket ettiğinizi gördüğünüzde şaşıracaksınız.

5. Google Opinion Rewards

Çok basit bir uygulama olan Google Opinion Rewards, sizden bazı anketlere katılmanızı ve soruları cevaplamanızı istiyor. Bunu yaptığınızda Google Play Store'da harcayabileceğiniz TL kredisi kazanıyorsunuz. Anketleri cevaplamak 1-2 dakikanızı almıyor ve anket başına yaklaşık 1 - 1,5 TL kazanmanız mümkün.

6. Google Trips

Yolculuk planı yapıyorsanız ilk önce Google'a bakar, uçuşları, yol tariflerini, kalacak yerleri araştırırsınız. Google Trips, tüm bunları tek uygulama altında ve daha iyi bir biçimde yapıyor. Tüm yolculuk planınız Trips altında saklanıyor ve bilgiler çevrimdışı olarak indirilebiliyor.

7. Chrome Remote Desktop

Android için ücretsiz ve ücretli uzaktan masaüstü yönetim uygulamaları var. Ancak PC'nize bir program daha yüklemek istemiyorsanız, bu Chrome eklentisini yükleyerek ona Android'li telefonunuzdan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.



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