Google, Zagat'ı elinden mi çıkarıyor?

2011 yılında Google'da görev yapan eski Yahoo EO’su Marissa Mayer tarafından 151 milyon dolara satın alınan Zagat'ı, Reuters'ın haberine göre Google satmak istiyor, hatta muhtemel alıcılarla temasa da geçilmiş. Zagat'ın temeli Google Haritalar'da yatıyor. Servis yönetimi küçük bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Zagat'ın bulduğu restoranlar, Google Haritalar'a aktarılıyor ve böylece restoran rehberi projesi gerçekleşiyor.

Son olarak Zagat'ın satışıyla alakalı resmi bir açıklama yayınlamayan Google'ın, satış konusunda da Zagat'a ne kadar değer biçtiğine dair henüz bir bilgi yok.