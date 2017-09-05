Google yüzlerce uygulamayı yayından kaldırdı!

Eğer son zamanlarda indirdiğiniz rastgele bir depolama yöneticisi veya video oynatıcısı telefonunuzdan aniden kaybolduysa endişelenmeyin, bu sizin yararınıza olabilir.

Google, Play Store üzerinden 300 uygulamayı kaldırmış durumda. Yapılan açıklamaya göre bu uygulamalar, aslında telefonunuzu ele geçirmeye çalışan ve yasal uygulamaların taklidini yapan uygulamalardı. Bu uygulamalar, telefonunuzu ele geçirdikten sonra bir "botnet"in DDoS saldırılarına destek için kullanılmaktaydı.

WireX adlı botnet, 17 Ağustos tarihinde bazı içerik sağlayıcıları ve teslimat ağlarına saldırıda bulunmuştu ancak 2 Ağustos tarihinden beri aktifti. Bazı durumlarda da aynı zamanda bir ransomware olarak işlev görerek kurbanlarından fidye istemekteydi.

Bu botnetin varlığı, içerik teslimat ağı Akamai tarafından, istemcilerinin birine yapılan saldırının ardından fark edildi. Bunun ardından firma, Google ve Cloudflare, Flashpoint, Oracle + Dyn, RiskIQ, Team Cymru gibi rakip firmaların güvenlik araştırmacıları ve diğer organizasyonlar ile bir araya gelerek sorunu çözme çabasını başlattı. Play Store'un yüzlerce sahte WireX uygulamasına ev sahipliği yaptığının bulunmasının ardından Google, yapması gerekeni yaparak bu uygulamaları engelledi.



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