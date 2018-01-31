Google telefon devi HTC'yi satın aldı

Google'ın Eylül'de HTC'ye 1,1 milyar dolar ödeyerek Pixel cihazlarını geliştiren telefon takımını satın aldığı iddia edilmişti. Google şimdi bu iddiayı doğruladı.

Google'ın donanım bölümü kıdemli başkan yardımcısı Rick Osterloh, bir blog gönderisinde anlaşmanın tamamlanmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni iş arkadaşlarımız, özellikle akıllı telefon sektöründe yılların "ilklerine" imza attılar - buna 2005'te ilk 3G telefonu üretmek, 2007'de ilk dokunmatik odaklı telefonu üretmek ve 2013'te ilk tamamen metal yekpare telefonu üretmek dahil. Aynı zamanda bu takım, Pixel ve Pixel 2'yi geliştirirken birlikte çalıştığımız takım."

Osterloh'a göre Google'ın donanım bölümü, HTC'den gelen yeni iş arkadaşlarıyla yapay zeka, yazılım ve donanım üzerinde çalışarak dünya çapında daha iyi deneyimler sunmaya çalışacaklar. HTC, Tayvan'daki önemli bir yenilik ve mühendislik firması olduğundan bu anlaşma, Google'ın Asya Pasifik bölgesinde de varlığını genişleteceği anlamına geliyor.

Anlaşma, HTC'nin fikri mülkiyetlerini de kapsıyor. Bununla birlikte Google'ın HTC'nin tüm akıllı telefon bölümünü satın almadığını belirtmekte fayda var. Yine de bu satın almayla birlikte Google'ın telefon piyasasında daha da iddialı olmak isteyeceğinden eminiz.



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