Google sürücüsüz otomobillerini seri üretime geçiriyor!

Geleceğimiz sürücüsüz otomobillerden geçiyor. Teknoloji devlerinin ve bilim insanlarının üzerinde uzun yıllardır çalıştıkları bu teknoloji, artık meyvelerini vermeye başladı. Google'ın otonomlar üzerinde çalışan bölümü Waymo, artık ikonikleşmiş Firefly otonomunu üzerinde uzun zamandır testler yaparak, artık edindikleri bilgileri gerçek hayata daha çok uygulayabilme aşamasına geçme peşindeler. Bunun için Firefly'ı emekliye ayırarak veda eden Waymo, şimdi Chrysler Pacifica peşinde.

Waymo, artık Chrysler Pacifica gibi, seri üretilen araçlara geçerek, edindikleri bilgileri bu tür araçlara uygulayacak. Geçtiğimiz sene Fiat Chrysler'den 600 minivan satın alan Waymo, bu araçları LIDAR teknolojisi ile donatacak.

LIDAR (Light Detection and Ranging; veya Laser Imaging Detection and Ranging) olarak kısaltılan bu teknolojisi, lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarıyor. Yeni Chrysler araçlarını bu ve sensörler ile yapay zeka ile donatma çalışması içinde olan Waymo, böylece geleceğin sürücüsüz otomobillerine bir adım daha yaklaşıyor.

Waymo'nun yöneticilerinden YooJung Ahn, hazırladığı bir blog yazısında şunları söylüyor: "Artık bir sonraki aşamaya geçtik. Halkımızın kendi kendine çalışan otomobilleri günlük hayatlarında kullanmalarına izin veriyoruz. Firefly'dan aldığımız bilgiyi ve son teknolojiyi yeni araçlara entegre etmeye hazırız."

Elbette bu çalışmaların sonunda en nihayetinde sürüsüz otomobilleri bir gün yollarda göreceğiz, fakat bunun ne kadar yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini şimdiden kestirmek güç.