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Google sosyal medya devini satın alma yolunda! 30 milyar dolar teklif etti

Hürriyet Haber
05 Ağustos 2017 - 10:52Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 10:52

Business Insider'ın haberine göre Google, Snapchat'in halka arzından önce anlık görüntü paylaşım sitesini satın almak için 30 milyar dolar teklif etmişti.

Mart 2017'dehalka arz edilen anlık görüntü paylaşım platformu Snapchat'in bir dönem satılacağı yönündeki haberlerin bir muhatabının da Google olduğu ortaya çıktı.

Business Insider'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre Google, halka arzdan sonra adı Snap olarak değişen şirkete, 2016'nın ilk aylarında 30 milyar dolarlık teklif sundu.

Teklifin ne kadar resmi olduğu net olarak bilinmezken kaynaklar, Snap CEO'su Evan Spiegel'in Facebook'un 2013'teki 4 milyar dolarlık teklifini kabul etmediği gibi Google'ı da reddettiğini ve borsanın yolunu tuttuğunu söylüyor. Business Insider'a konuşan bir Snap yetkilisi ise söylentilerin yanlış olduğunu ifade etti.

İki teknoloji devinin yakın ilişkisi uzun süredir devam ediyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, Evan Spiegel'in danışmanları arasında.

Snap de Google Cloud'un en önemli müşterilerinden. 2016 yılı sonunda Google’ın CapitalG fonundan 20 milyar dolar değerlemeyle yatırım alan Snap, Google’ın ofis yazılımlarını kullanmayı ve Google Cloud’da 5 yıl kalarak 2 milyar dolar harcamayı taahhüt etmişti.

Etiketler: google , snap , snapchat
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