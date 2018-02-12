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    Google sorunlu Pixel telefonları bilerek satmış!

    chip.com.tr
    12.02.2018 - 07:21 | Son Güncelleme:

    Yeni bir davada Google'ın Pixel mikrofon problemini bilmesine rağmen telefonları satışa sunduğu iddia edildi!

    Google'ın ilk markalı telefonlarını – Pixel ve Pixel XL – 2016 yılında yayımlamasının ardından telefonları ilk satın alan kişilerin bir kısmı mikrofonlarında bazı sorunlar bulunduğunu söylemişti. Her ne kadar bunlar daha sonra üretilen telefonlarda düzeltilse de, bu problemler cihazların üç mikrofonunu da, genellikle cihazın farklı tutulduğu veya soğukta kullanıldığı gibi normalin dışındaki durumlarda, kapatıyor ve konuşmaların kesilmesine sebep oluyordu. Şimdi de arama devi, bu sorunlardan haberdar olmasına rağmen telefonları satışa çıkarttığına dair bir toplu dava ile karşı karşıya.

    Google sorunlu Pixel telefonları bilerek satmış

    O sıralarda bir Google çalışanı, Pixel destek forumları üzerinde yaptığı açıklamada bu sorunun, telefonun çok küçük mesafelerden düşürülmesi ile bile oluşabilecek "çok ince bir çatlaktan" kaynaklanabileceğini söylemişti. Söylenilenlere göre daha sonra üretilen telefonların üretim aşamasında yapılan değişiklikler ile bu sorun ortadan kaldırılmıştı ancak var olan telefonlar için garanti altında değişim dışında bir çözüm sunulmamıştı.

    Davanın iddiasına göre garanti ile değiştirilen bazı telefonlar bile bu sorunları yaşamaktaydı ve yapılan tamir çabaları ne olursa olsun, firma sorunlu Pixel ve Pixel XL cihazlarını bilinçli olarak satmaya devam etmişti.

    Dava, Google'ın yayımdan sonraki kısa süre içerisinde aldığı yüzlerce şikayete rağmen müşterilere mikrofon sorununu açıklamadan satmaya devam ettiğini ve dahası, hatalı telefonları başka hatalı telefonlar ile değiştirerek müşterilerin tekrar ve tekrar aynı sorun ile karşılaşmalarına sebep olduğunu belirtiyor.

    Google ise devam eden davalar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

    Etiketler: google , telefon , google pixel
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