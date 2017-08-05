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    Google Snapchat'i satın almak için 30 milyar doları gözden çıkardı!

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 15:30Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 15:30

    Geçtiğimiz yıllarda Facebook tarafından da satın alınmak istenen Snapchat bu kez çok daha büyük bir teklifle karşı karşıya. Google gözünü karartınca 30 milyar doları Snapchat'e önerdi!

    Business Insider'ın haberine göre Mart ayında halka açılan Snapchat'e yeni bir talip çıktı. Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Snapchat'e Google tarafından tam 30 milyar dolar teklif edildi.

    Aynı haberde Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel'in bu teklifi de reddettiği belirtildi. Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda Snapchat'i bünyesine katmak için 1 milyar dolar teklif etmiş ve red cevabı almıştı.

    Bunun üzerine teklifini 3 katına çıkarma Facebook yine istediği yanıtı alamamıştı. Google'ın satın alam teklifi iddiası sonrası Snap Inc.'in borsadaki değeri yüzde 2.3 oranında arttı.

    Etiketler: google , snapchat , uygulama , facebook
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