Google sağlık sektörüne giriyor

Daha önceleri giyilebilir teknoloji adına yapılan çalışmalar akıllı saat ve sanal gerçeklik gözlüğü üzerine olmuştu. Akıllı saatler kullanıcıların kan basıncı ve kalp ritmi gibi verileri takip edebiliyor fakat bu veriler daha önce ayrı bir cihaz olmadan, sadece telefon üzerinde kullanılmadı. Ve bu cihazların donanımları genellikle yüksek maliyetli oldu.

Şimdi ise Google Seattle’da kurulu olan Senosis isimli bir startup’ı satın aldı ve sağlık ile ilgili verileri telefon üzerinden analiz etmek için çalışmalara hız verdi.

Senosis isimli bu startup cep telefonlarının donanımları ile kullanıcıların sağlık verilerini analiz edebilecek uygulamalar geliştirmek için kullanılacak. Şirket daha önce telefonun kamerasından kan verilerini ölçebilen uygulamalarıyla tanıyordu, özellikle bebeklerin ince derileri sayesinde daha iyi görebilen uygulama bebeklerde gelişebilecek sağlık sorunları konusunda önceden uyarı verebiliyor. Ayrıca bu uygulamalar akciğer problemlerinin teşhisinde de kullanılabiliyor.

Google’ın bu tür sağlık verileri elde etmek için daha önce yapay zeka şirketi olan DeepMind ile göz hastalıkları teşhisi üzerinde çalıştığı da biliniyordu. Bu gelişmelere bakılacak olursa sağlık sektörüne hızla giriş yapan teknoloji firmaları sektörü fethedebilir.