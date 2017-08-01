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    Google Plus yepyeni özelliklerle geri dönüyor!

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 07:40Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 07:40

    Belki farkında değilsiniz ama Google'ın sosyal ağı Google+ halen yaşıyor ve yeni özellikleri test etmeye başladı bile...

    Facebook, Twitter, Snapchat ve diğer sosyal medya platformları düzenli olarak haber olurken, Google+ hakkında bugünlerde pek bir ses çıkmıyor. Google'ın sosyal ağının hala ayakta olup olmadığından şüphe ediyorsanız bu da gayet anlaşılır bir durum.

    Evet, Google+ iyi durumda olmasa da hala ayakta ve firma yeni eklentiler ve geliştirmeler üzerinde çalışıyor. Google şu anda bu özellikleri çıkarmadan önce test etmek için Google+ Beta Tester'lar arıyor.

    Google ayrıca potansiyel beta tester'larda aradığı özellikleri de sıraladı:

    -Google+'da aktif gönderi paylaşan
    -Google+ hakkında daha çok öğrenmeye ve ürün tartışmasına katkı sağlamaya istekli
    -Ürünümüz için yüksek seviye geri bildirim yapmaya azimli.

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    Etiketler: google , google plus , sosyal medya
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