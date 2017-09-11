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    Google Plus hesabı silme (Google+ hesabı nasıl silinir?)

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 08:27

    Google Plus (Google+) hesabınızı tamamen kapatmak istiyorsunuz. Peki Google Plus hesabı nasıl silinir? İşte yolu...

    Google+ çok popüler bir sosyal ağ olmasa da, çoğumuzun bir Google+ sayfası var. Çoğu site gibi silme seçeneği, burada da hesap ayarlarında bulunuyor. Ancak Google+ Google'ın birçok hizmetiyle bütünleştiğinden, tüm verileriniz silinmiyor. Örneğin Google+'ı silmek, paylaştığınız fotoğrafları silmiyor. Bunları Picasa'dan silmeniz gerekiyor. Yerel incelemeleriniz de silinmeyen veriler arasında. Bu yüzden Google+'ı silerek onun kalıntılarını tam olarak silmiş olmuyorsunuz.

    Dahası Picasa gibi sitelerdeki varlığınızı silmenin tek yolu, tüm Google hesabınızı silmek ve bu durumda Gmail gibi hizmetleri de silmiş olacaksınız.

    Etiketler: google plus , google + , google plus hesap silme , google
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