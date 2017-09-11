Google Plus hesabı silme (Google+ hesabı nasıl silinir?)

Google+ çok popüler bir sosyal ağ olmasa da, çoğumuzun bir Google+ sayfası var. Çoğu site gibi silme seçeneği, burada da hesap ayarlarında bulunuyor. Ancak Google+ Google'ın birçok hizmetiyle bütünleştiğinden, tüm verileriniz silinmiyor. Örneğin Google+'ı silmek, paylaştığınız fotoğrafları silmiyor. Bunları Picasa'dan silmeniz gerekiyor. Yerel incelemeleriniz de silinmeyen veriler arasında. Bu yüzden Google+'ı silerek onun kalıntılarını tam olarak silmiş olmuyorsunuz.

Dahası Picasa gibi sitelerdeki varlığınızı silmenin tek yolu, tüm Google hesabınızı silmek ve bu durumda Gmail gibi hizmetleri de silmiş olacaksınız.