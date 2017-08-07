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    Google Play'den uygulama indirenler için yeni dönem başlıyor

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 08:35Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 08:36

    Google Play, kalitesiz veya çok sık çöken uygulamalara savaş açıyor! İşte Android uygulama mağazasında yaşanacak büyük değişim...

    İçinde iki milyondan fazla uygulama bulunduran Google Play Store, dikkatinizi kolayca çekebilir ve sizi içinde kaybedebilir. Google, kullanıcıların istedikleri uygulamaları ararken fazla vakit kaybetmemeleri ve en iyi uygulamalara daha kolay erişmeleri için yeni bir sistemi devreye sokuyor; TechCrunch'a göre bu sistem kaliteli, kararlı ve dengeli uygulamaları ön plana alıyor ve daha fazla görünmelerini sağlıyor.

    Google'ın bu yeni algoritması sadece bununla kalmıyor, ayrıca güvenlik sorunları olan, kararsız, iyi optimize edilmemiş ve çakılmalara yatkın uygulamaları ise geri plana atıyor ve daha az görülmelerini sağlıyor.

    Şirket bu sistemin perde arkasında tam olarak nasıl çalıştığını açıklamasa da, algoritmanın incelemeleri, raporlanmış çakılmaları, silinmeden önce kullanım süreleri ve benzeri faktörleri göz önünde bulundurduğunu söyledi.

    Hataları ayıklama zamanı

    Google'ın bu yeni algoritmayı devreye sokmasının iki temel sebebi var:

    Kaliteli uygulamaların görünürlüğünü arttırarak kullanıcı memnuniyetini arttırmak.

    'Gecekondu' tarzı alelacele geliştirilmiş düşük kaliteli, kötü niyetli ve benzerine çok rastlanan uygulamaları ise geri plana atmak.

    Google, Play Store'un yaşam kalitesini her geçen gün arttırıyor. Bu yeni değişiklik sayesinde Android kullanıcılarının tecrübesi bir adım daha ileri gidecektir.

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    Etiketler: google , google play , uygulama , android
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